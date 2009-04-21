Ющенко просит Тимошенко сделать «работу над ошибками»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО тщательно пересмотреть и доработать решения правительства, которые принимались с целью обеспечения получения очередного транша кредита МВФ, и оставить в силе только тех, которые связаны с этим вопросом.

Об этом говорится в письме главы государства к премьеру, сообщает пресс-служба Президента.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что с одобрением воспринял информацию о принятии правительством ряда решений, необходимых для получения очередного транша ссуды Международного валютного фонда.

Однако, по словам главы государства, в принятом Кабинетом Министров Украины 14 апреля 2009 года пакете постановлений есть ряд актов, которые совсем не касаются вопросов, требующих урегулирования в рамках сотрудничества с этой организацией и, в то же время, имеют ряд существенных недостатков.

Так, Президент обращает внимание, что, в частности, принято пять постановлений правительства, которыми вводятся дополнительные платные услуги, которые могут предоставляться бюджетными учреждениями и затрагивают такие чувствительные сферы общественной деятельности, как ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная охрана, работа правоохранительных органов, а также социально-культурное обслуживание населения.

Также, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, не имеют никакого отношения к рекомендациям МВФ попытки через механизм благотворительных взносов обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, заведений образования, здравоохранения, культуры, науки, спорта и физического воспитания.

В.ЮЩЕНКО убежден, что принятие Кабинетом Министров Украины решений, которые непосредственно не касаются предложений Международного валютного фонда, а лишь вводят непонятные схемы финансового обеспечения сектора государственного управления, повлечет драматические последствия как для общественной, так и экономической жизни страны.

Также, констатирует глава государства, неоднозначный эффект может иметь решение о выпусках казначейских обязательств в принятой правительством редакции. С одной стороны, оно направлено на уменьшение разбалансирования бюджета путем привлечения средств населения, с другой – из-за анонимности механизма продажи казначейских обязательств может превратиться в инструмент отмывания грязных денег и легализации средств, полученных преступным путем.