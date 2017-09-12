Министр юстиции: Саакашвили проявил неуважение к украинской государственности

Министр юстиции Украины Павел Петренко подчеркивает, что никто не имеет права незаконно пересекать государственную границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя пересечение границы экс-председателем Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили, которого президент лишил украинского гражданства.

В частности, министр выразил личное мнение о ситуации, сложившейся вокруг Саакашвили.

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"То, что произошло на границе, недопустимо, так как режим границы и пересечения границы - это вопрос национальной безопасности. Независимо от того, какая это граница: это граница западная, или восточная. И никто, независимо от его статуса, от его фамилии, не имеет права незаконно пересекать границу, потому что это, фактически, проявление неуважения к государственности в этой стране", - подчеркнул Петренко.

"А оценку тем или иным действиям конкретных лиц, которые присутствовали во время этого инцидента, должны дать компетентные правоохранительные органы в строгом соответствии с украинским законодательством", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-президенту Грузии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Саакашвили по прибытии в Украину приехал во Львов, где остановился в гостинице «Леополис».

Сегодня, 12 сентября, пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения - незаконного пересечения границы. Соответствующее админдело 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.

Также сегодня были задержаны пять человек, которым инкриминируют совершение уголовных преступлений во время прорыва через границу в ПП «Шегини».