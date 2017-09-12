Во время "прорыва" Саакашвили через границу полицейский сломал плечевую кость

Во время событий на польско-украинской границе в пункте пропуска «Шегини» 10 сентября один полицейский получил перелом плечевой кости, остальные правоохранители получили повреждения меньшей степени тяжести.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко на брифинге в Киеве.

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Он напомнил, что по результатам событий 10 сентября на пограничном пункте пропуска в целом во время охраны общественного порядка получили повреждения различной степени тяжести 13 полицейских и 9 пограничников.

«Знаю, что у одного полицейского есть перелом плечевой кости, у других телесные повреждения меньшей степени тяжести», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-президенту Грузии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Сегодня, 12 сентября, пограничники предоставили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения по незаконному пересечению границы. Соответствующее админдело 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.

Также сегодня были задержаны пять человек, которым инкриминируют совершение уголовных преступлений во время прорыва через границу в ПП «Шегини».