Силы, требующие пересчета голосов, дадут пресс-конференцию

Сегодня в 14.00 состоится пресс-конференция представителей политических сил, требующих пересчета голосов избирателей по поводу обжалования результатов выборов в Высшем Административном суде Украины.

В пресс-конференции примут участие: от партии «Вече» Инна БОГОСЛОВСКАЯ, от Народного блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ, от Блока НДП Людмила СУПРУН, от блока ПОРА-ПРП Евгений ЗОЛОТАРЕВ, от Блока Юрия Кармазина Юрий КАРМАЗИН, от партии «Новая сила» Юрий ЗБИТНЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Вече”, пресс-конференция состоится по адресу: ул. Рейтарская, 8/5а.