Силы, требующие пересчета голосов, дадут пресс-конференцию
13:36, 11 апреля 2006Политика
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Сегодня в 14.00 состоится пресс-конференция представителей политических сил, требующих пересчета голосов избирателей по поводу обжалования результатов выборов в Высшем Административном суде Украины.
В пресс-конференции примут участие: от партии «Вече» Инна БОГОСЛОВСКАЯ, от Народного блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ, от Блока НДП Людмила СУПРУН, от блока ПОРА-ПРП Евгений ЗОЛОТАРЕВ, от Блока Юрия Кармазина Юрий КАРМАЗИН, от партии «Новая сила» Юрий ЗБИТНЕВ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Вече”, пресс-конференция состоится по адресу: ул. Рейтарская, 8/5а.
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