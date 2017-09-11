Адвокат Саакашвили рассказал свою версию скандального "прорыва" через границу

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Маркиян Галабала рассказал свою версию скандального пересечения границы. В комментарии УНИАН он заявил, что пересечение украинско-польской границы в пункте пропуска «Шегини» Саакашвили и его единомышленниками было осуществлено в состоянии крайней необходимости - с целью спасения жизни пассажиров автобуса.

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Как заметил Галабала, автобус прибыл в пункт пропуска через государственную границу «Шегини», все пассажиры прошли паспортный контроль с польской стороны. После этого польские пограничники дали водителю автобуса указание двигаться дальше, для прохождения паспортного контроля украинскими пограничниками.

«Когда автобус подъехал вплотную к линии границы Украины, мы увидели, что с украинской стороны стоят служебные автомобили ДПС, которые блокируют въезд автобуса на территорию Украины. Пассажиры вышли из автобуса, и народные депутаты спросили у начальника Западного регионального управления ГПС Украины генерал-майора Егорова Владимира Сергеевича, который находился на пункте пропуска, о причинах непропуска автобуса. Егоров сообщил, что, согласно сообщению оперативного дежурного СБ Украины во Львовской области, международный пункт пропуска «Шегини» заминирован, в связи с чем МПП временно закрыт и объявлена команда «Набат», а поэтому до завершения работы саперов МПП не будет работать и нам нужно вернуться в Польшу с целью избежания угрозы нашей жизни. Однако польские пограничники сообщили нам, что они не имеют возможности совершать никаких действий к возобновлению украинской стороной работы МПП, о чем точно было известно должностным лицам ГПС», - сообщил Галабала.

Такие действия, по словам адвоката, привели к тому, что граждане Украины включая Саакашвили были вынуждены оставаться в зоне вероятного поражения взрывного устройства, что неоднократно подчеркивал генерал Егоров.

«Таким образом, как у граждан, находившихся перед МПП «Шегини», так и у пассажиров автобуса возникли обоснованные опасения за жизнь людей, находившихся в МПП, которые не моглиего покинуть ни через украинскую, ни через польскую сторону», - отметил он .

По словам Галабалы, ряд граждан Украины, которых не пропускали, «написали заявление на имя генерал-майора Егорова с требованием немедленно эвакуировать на территорию Украины пассажиров автобуса. Содержание заявления был объявлено генерал-майору, однако он отказался его принимать. Согласно ч. 1 ст. 27 Конституции Украины, защищать жизнь человека – это обязанность государства. Таким образом, В.С. Егоров самоустранился как представитель государства от обязанности защитить жизни людей, находившихся на территории пункта пропуска «Шегини». Более того, обоснованность опасений стать жертвами взрыва усиливалась тем, что до этого представители власти уже неоднократно нарушали права людей, которые принимали участие в мирных акциях и возвращались с территории Польши вместе с Саакашвили».

Он уточнил, что «представителями власти было организовано пребывание вблизи МПП «Краковец» большого количества «титушек», которые себя агрессивно вели и угрожали участникам мирных акций, в то время как полиция и пограничники никак не реагировали на такие незаконные действия. И в этот же день «Укрзализныця» незаконно заблокировала отправление поезда № 715 «Перемышль - Киев», о чем в своей публикации в социальной сети Facebook заявил министр инфраструктуры Омельян В.В.».

Галабала объяснил, что «в результате таких противоправных действий представителей органов государственной власти у участников мирных акций и пассажиров автобуса были обоснованные основания считать, что представители органов государственной власти Украины сознательно подвергают опасности жизнь Саакашвили и ехавших с ним в одном автобусе людей».

Поэтому, отметил адвокат, «лица совершили вынужденное пересечение государственной границы в состоянии крайней необходимости, в строгом соответствии с требованиями ч. 9 ст. 9 Закона Украины «О государственной границе Украины» - с целью спасения жизни пассажиров автобуса».

Также Галабла отметил, что «данные действия не были никем организованы и были исключительной спонтанной реакцией на незаконные действия и бездействие высших должностных лиц государства», а уголовное преследование «участников данных событий является попыткой скрыть преступления, совершенные высшими должностными лицами государства, которые и спровоцировали данные события».

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности о его судимости в Грузии.

Саакашвили заявил, что 10 сентября вернется в Украину. Сначала планировалось, что он пересечет польско-украинскую границу в пункте пропуска «Краковец». Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты. Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Поезд «Интерсити», в котором пытались отправиться в Украину Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован. В поезде объявили, что в нем есть лицо, которое не имеет права въезда в Украину.

После этого Саакашвили принял решение ехать к границе автобусом, но на этот раз он поехал в пункт пропуска «Шегини». Вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Порошенко назвал преступлением инцидент на границе с участием Саакашвили, поскольку был нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.

В ответ Саакашвили заявил, что не совершал преступления при пересечении польско-украинской границы. «Я слышал сегодня, что президент говорил о каком-то преступлении. Так я хочу ему ответить: преступлением было лишение гражданства, нарушение Конституции и законов Украины, преступлением была подделка моей подписи, преступлением было задержание поезда и удержания людей в заложниках, преступлением была имитация минирования пункта пропуска», - сказал Саакашвили.

Он также утверждает, что пересек границу законно: «Совершенно законно мы действовали ежеминутно. Абсолютно незаконно действовала власть. И если были какие-то эксцессы, за них несут полную ответственность люди, которые перекрыли границу, не выполнили процедуры, предусмотренные законом».