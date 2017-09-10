Саакашвили не намерен покидать поезд "Интерсити", которым планирует добраться до Львова

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили не намерен покидать поезд «Интерсити», которым планирует из Перемышля добраться во Львов.

Как передает корреспондент УНИАН, Саакашвили с группой народных депутатов и иностранных журналистов сейчас находятся в пятом вагоне поезда сообщением Перемышль-Киев. По словам политика, он намерен выйти во Львове.

А между тем, как сообщалось, из громкоговорителя в поезде прозвучало объявление следующего содержания: «Как сообщили в Нацполиции Украины, в данном поезде находится лицо, не имеющее разрешения на въезд на территорию Украины. Поэтому, руководствуясь законодательством Украины, поезд отправится в том случае, если данное лицо выйдет из него».

Читайте также"Выглядят хуже, чем титушки Януковича": Саакашвили прокомментировал съезд к границе людей в камуфляжах

Как сообщил в комментарии УНИАН адвокат Саакашвили Маркиян Галабала, они предполагали такое развитие событий и намерены обратиться к руководителю Госпогранслужбы, который имеет право пропустить в исключительных случаях через госграницу Украины граждан без документов, дающих право на пересечение границы.

На вопрос, есть ли билет у Саакашвили, адвокат ответил, что Саакашвили находится в поезде со всеми необходимыми проездными документами.

По расписанию «Интерсити» из Перемышля должен был отбыть в 13.07 по местному времени. Однако поезд до сих пор стоит на перроне. Все билеты на него проданы. Пассажиры-поляки с пониманием относятся к этой ситуации.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Грузии Саакашвили 10 сентября планирует вернуться в Украину.

Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Сначала планировалось, что он пересечет украинско-польскую границу в пункте пропуска «Краковец». Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты.

Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля.

Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.