Президент: Украина переживает ответственный период борьбы с российской агрессией

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина сейчас переживает ответственный период борьбы с российской агрессией, отстаивает европейский выбор и территориальную целостность.

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Об этом говорится в поздравлении Порошенко работникам кинематографии с профессиональным праздником. Текст поздравления размещен на сайте главы государства.

"Рад засвидетельствовать, что в национальном кинопроизводстве произошел качественный прорыв - совместными усилиями государства и создателей кино сформированы правовые основы для его развития, в прокат выходят разножанровые ленты, украинские кинематографисты успешно представляют нашу страну на международных кинофестивалях", - отметил он.

Президент выразил уверенность, что государство и в дальнейшем будет способствовать развитию кинематографической отрасли, ее конкурентоспособности.

"Украина сейчас переживает ответственный период борьбы с российской агрессией, отстаивает свой европейский выбор, независимость и территориальную целостность", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня по случаю Дня украинского кино президент наградил народную артистку Украины, Героя Украины Аду Роговцеву Государственной премией имени Александра Довженко за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства.

Также Порошенко назначил гранты президента Украины молодым режиссерам Ольге Гавриловой, Максиму Наконечному и Эрнесу Сарыхалилову на реализацию творческих проектов.