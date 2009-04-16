Томенко назвал действия БЮТ в ВР «неубедительными»

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает действия фракции БЮТ по блокированию работы парламента эмоциональными, но надеется, что будет достигнут компромисс между фракциями для возобновления нормальной работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя ситуацию, сложившуюся в Верховной Раде.

«Сегодняшнее блокирование работы Верховной Рады фракцией БЮТ по форме эмоциональное, а по содержанию – не убедительное», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, блокирование является последним парламентским средством, прежде всего оппозиции, чтобы привлечь внимание к вопиющим проблемам украинского общества.

Когда же речь идет о деятельности коалиционно-правительственной фракции, то, по мнению заместителя председателя ВР, такой подход не правилен и не убедителен.

«Потому такие действия являются более эмоциональными, но я прогнозирую, что удастся найти понимание между всеми фракциями в ВР, чтобы парламент завтра работал», - сказал Н.ТОМЕНКО.