Журналистка «5-го канала» требует миллион от охранника Ахметова

Журналистка «5-го канала» Алена КОЧКИНА подала в суд на охранника резиденции бизнесмена Рината АХМЕТОВА, оценив нанесенный ей моральный ущерб в 1 млн. грн.

Как напоминает Обком, А.КОЧКИНА подала заявление в донецкую прокуратуру на действия одного из частных охранников, который не разрешил ей видеосъемку около резиденции Р.АХМЕТОВА. Прокуратура провела расследование и передала дело в суд. А.КОЧКИНА суд выиграла.

После этого журналистка подала в суд иск с требованием возместить ей моральный ущерб за нарушение неприкосновенности частной жизни. Моральный ущерб А.КОЧКИНА оценила в 1 млн. грн.

В иске, направленном А.КОЧКИНОЙ в суд, отмечается, что 13 мая в 2005 году в утреннее время, в районе кафе «Дубок», расположенного по адресу: г.Донецк, пр-т Ильича, неустановленные лица незаконно собирали конфиденциальную информацию об А.КОЧКИНОЙ путем скрытого видеонаблюдения.

1 июля в 2005 году прокуратурой Донецкой области было возбуждено уголовное дело № 67-1709 по факту нарушение неприкосновенности частной жизни по признакам преступления, предусмотренного ст. 182 Криминального кодекса Украины.

По данному уголовному делу А.КОЧКИНА была признана пострадавшей и гражданским истцом.

А.КОЧКИНА считает, что в результате этого преступления ей был причинен моральный вред.

«После того, как я узнала о совершении относительно меня незаконных действий, да еще и до сих пор неустановленными лицами, у меня исчезло желание дальше заниматься любимым делом, которому я посвятила всю свою жизнь, состояние моего здоровья ухудшилось из-за опасения за свою жизнь и здоровье и жизнь и здоровье моих родных, я стала много нервничать, возник страх перед будущим днем, появилась избыточная обеспокоенность, снизилась работоспособность»,- отмечает А.КОЧКИНА в исковом заявлении.

Она оценила причиненный ей моральный вред в 1 млн. грн.