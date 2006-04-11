Курочкин заявил, что Луценко - мастер провокаций

Российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН утверждает, что он не финансировал избирательную кампанию ни одной украинской политической силы, в том числе и Блока Наталии Витренко "Народная оппозиция".

Об этом он заявил в интервью газете "Комсомольская правда в Украине" от 11 апреля.

"Ни ВИТРЕНКО, ни кого-либо другого я, разумеется, не финансировал. Поскольку... зачем это мне?" - сказал М.КУРОЧКИН, добавив при этом, что "я бизнесмен. И свой бизнес в Украине свернул больше года назад".

М.КУРОЧКИН также назвал провокациями высказывания министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о возможной угрозе безопасности Н.ВИТРЕНКО со стороны бизнесмена. "Министр ЛУЦЕНКО - большой мастер по таким провокациям", - подчеркнул М.КУРОЧКИН. В то же время он выдвинул обвинения в адрес украинским властям в попытке "нажиться" на его собственности, которую он когда-то имел в Украине: "на некоторых объектах моей собственности пытались нажиться именно представители новой власти и правоохранительных органов. Убежден, что ЛУЦЕНКО, прямо или косвенно, имел к этому отношение".

Вместе с тем, продолжая тему украинской политики, М.КУРОЧКИН заявил, что будь у него желание, то он поддерживал бы Социалистическую партию Украины, поскольку "здесь имеют значения и личные симпатии." "Мне нравится Александр МОРОЗ, он, безусловно, честный и принципиальный политик", - заявил М.КУРОЧКИН. Однако при этом он добавил, что "социалистам, наверное, нужно кое-что пересмотреть в своих идейных установках и особенно в своих кадрах". "Вы прекрасно знаете, что в первую очередь я говорю о Юрии ЛУЦЕНКО. Социалистам надо стать партией профессионалов. А главная проблема ЛУЦЕНКО, на мой взгляд, в том, что он дилетант", - заявил М.КУРОЧКИН.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что готов предоставить охрану лидеру Блока «Народная оппозиция» Н.ВИТРЕНКО, поскольку не исключает, что на нее может быть совершено покушение из-за ее проигрыша на выборах со стороны лиц, осуществлявших финансирование ее предвыборной кампании.

«Я официально предлагаю ей охрану от МВД, поскольку организованная политическая группировка, которую она должна была завести в парламент, пролетела, и это очень опасно для ее жизни», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. В этом контексте он также отметил: «Не я же виноват, что она на финише своей политической карьеры вдруг возглавила организованную политическую группировку Макса Бешеного (имеется в виду российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, которого МВД Украины объявило в международный розыск – УНИАН).