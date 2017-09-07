Председатель Житомирской облгосадминистрации Гундич продолжает обновлять кадры

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич продолжает обновлять кадры. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

«Управление культуры Житомирской ОГА осталось без заместителя начальника»,- сказано в сообщении.

Соответствующее распоряжение об увольнении Светланы Дзядевич Гундич подписал сегодня, 7 сентября.

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«Уволить Дзядевич Светлану Михайловну с должности заместителя начальника управления – начальника отдела культурно-художественных учреждений управления культуры Житомирской областной государственной администрации 7 сентября 2017 года по соглашению сторон», – говорится в распоряжении.

По словам Гундича, подход к культурному развитию Житомирской области должен быть абсолютно новым и современным.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель облгосадминистрации уже провел ряд кадровых изменений в ОГА