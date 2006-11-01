Партия регионов призывает Тимошенко написать заявление
Депутат-регионал обещает быть вторым
Партия регионов призывает народных депутатов Блока Юлии Тимошенко написать заявления об отказе от депутатской неприкосновенности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ, выступая сегодня с парламентской трибуны.
В.КИСЕЛЕВ обвинил лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО в повышении зарплат государственным служащим и многих других проблемах, которые вроде бы она сегодня приписывает Партии регионов.
«Когда же Вы искренние, Юлия Владимировна», - спросил В.КИСЕЛЕВ. При этом он обратился к Ю.ТИМОШЕНКО с предложением первым отказаться от всех льгот, если она действительно желает исправить свои ошибки. «Предлагаю выйти на эту трибуну после меня. Она лично и ее фракция, я хотел бы, чтобы они сегодня заявили, что подают заявления об отказе от депутатской неприкосновенности. Лично я буду вторым, кто после нее от этого откажется», - заявил В.КИСЕЛЕВ.
В свою очередь народный депутат БЮТ Николай ТОМЕНКО призвал поставить на следующей неделе на голосование законопроект об отказе от депутатских льгот, отметив, что льготы надо снимать не заявлениями, а законом.