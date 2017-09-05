Постпред Украины в ООН: Проще вооружить наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, чем вводить отдельные военные силы

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявляет, что для улучшения защиты наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе проще их вооружить, чем вводить по желанию президента Российской Федерации Владимира Путина отдельные военные силы.

Об этом он сказал во время видеовключения из Нью-Йорка в эфире телеканала "112 Украина".

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Дипломат подчеркнул, что мандат миротворческой миссии ООН, в случае размещения ее на всей территории Донбасса, не должен предусматривать только охрану наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Я думаю, что для этого проще их вооружить, а не заводить туда еще какие-то военные силы, которые будут их охранять. Зачем? Я не могу это понять", - отметил Ельченко.

Также он добавил, что украинская сторона категорически не согласна с позицией президента РФ Владимира Путина, что размещение миротворцев необходимо согласовывать с подконтрольными России боевиками и террористами ОРДЛО. "Поскольку стороной конфликта является Россия", - подчеркнул посол.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН.

Сегодня, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России, как стороны конфликта, представить агрессию внутренним украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.