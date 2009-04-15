В деле об отравлении Ющенко - «невероятное количество версий»

Заместитель генерального прокурора Украины Николай ГОЛОМША заверяет, что по делу об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО "назначения виновных" не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Следствие продвигается объективно, оно продвигается по всем версиям, мы не отделяем никаких фактов, и назначения виновных по делу не будет», - сказал Н.ГОЛОМША.

Комментируя недавние высказывания своего коллеги Рената КУЗЬМИНА о том, что якобы следствие по делу акцентирует внимание лишь на одной версии, Н.ГОЛОМША отметил: «Мы рассматриваем невероятное количество версий. Поэтому КУЗЬМИН нелогичен в своих утверждениях».

Отвечая на уточняющий вопрос, Н.Г;оломша сказал: «Нам мало внутреннего убеждения – нам нужны доказательства, и мы над этим работаем».

По его словам, у Генпрокуратуры настроено нормальное сотрудничество с российскими коллегами, и никаких противоречий относительно помощи в расследовании этого дела нет.

Что касается допроса нескольких ключевых свидетелей по делу, Н.ГОЛОМША заметил: «Над нашими обращениями наши коллеги (из России) работают».

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального прокурора, начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Р.КУЗЬМИН в интервью газете "Комсомольская правда в Украине" от 13 апреля заявил, что в расследовании дела об отравлении В.ЮЩЕНКО следствию надо рассматривать не одну, а несколько версий.

"...следователи, расследовавшие отравление ЮЩЕНКО, отрабатывали одну-единственную версию - об отравлении на даче у САЦЮКА. Представьте себе, этих версий должно быть значительно больше! Например, на даче у одного из руководителей «Фокстрота», где был Президент, или в гостинице, где он завтракал, или на встрече с избирателями. И таких мест могло быть достаточно много. Среди версий надо было рассматривать и то, что отравления не было вообще, а язвы на лице - результат медицинских манипуляций", - сказал Р.КУЗЬМИН.

При этом он убежден, что "следователи должны были вычислить ориентировочное время отравления, узнать график работы Президента и на этом временном промежутке отработать все возможные версии. И исключив те, которые не подтвердились, прийти к одной единственно правильной". "Так это должно было быть в идеале. Я тогда собрал совещание по обоим делам, высказал претензии, предложил расширить количество версий, подготовить новые планы расследования", - сказал Р.КУЗЬМИН.