В ФРГ приветствуют инициативу Путина о миротворцах на Донбассе и считают ее воплощение шагом к снятию санкций

УНИАН. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приветствует заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о размещении миротворцев ООН на Донбассе вдоль линии разграничения и считает реализацию этой инициативы первым шагом для снятия наложенных на Россию санкций.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, отмечается, что Габриэль положительно отозвался об инициативе президента России относительно миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, нужно воспользоваться этой возможностью для переговоров о прекращении огня на Донбассе.

Глава МИД ФРГ считает, что это было бы первым шагом к снятию санкций с России, передает информагентство dpa. Габриэль отметил, что участие России нужно для решения разных конфликтов, в частности, кризиса вокруг КНДР.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН.

Сегодня, 5 сентября, президент России Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ вынести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

В МИД Украины подчеркнули, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких модальностей по размещению миротворческих сил в Донбассе пока нет, обсуждение этого вопроса будет проходить в «нормандском формате».