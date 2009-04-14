Криль считает антикризисные проекты Тимошенко лоббизмом и мошенничеством

Народные депутаты от "Единого центра" не поддерживают лоббистские законопроекты правительства, заявил народный депутат, лидер партии "Единый центр" Игорь КРИЛЬ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

«Наша позиция осталась неизменной. Депутаты от "Единого центра" не будут голосовать за законопроекты, которые лоббируют интересы бизнес-окружения ТИМОШЕНКО, или же ставят малый бизнес на грань выживания», - так прокомментировал депутат правительственные законопроекты, внесенные на рассмотрение в парламент.

По мнению политика, для того, чтобы учесть замечания народных депутатов и очистить законопроекты от лоббизма, у правительства было две недели. «Но, вместо работы над ошибками, правительство занималось лишь информационным давлением на Верховную Раду. Очевидно, что для ТИМОШЕНКО это был более легкий путь, чем отказать своим партийным спонсорам в продолжении лоббирования их интересов. Иного объяснения этой абсурдной ситуации нет», - подчеркнул И.КРИЛЬ.

Как сообщил народный депутат, «у нас остаются те же вопросы к правительственному законопроекту относительно изменений к бюджету: почему Нацбанк должен платить средства в бюджет наперед и как это отразится на работе главного финансового учреждения страны? Кто из «любих друзів» ТИМОШЕНКО стоит за формулировкой «исключительные случаи», которые позволяют Аграрному фонду закупать и продавать дизтопливо и минудобрения? Насколько экономически оправданным является обмен акций национальных акционерных компаний на государственные облигации? Не является ли это попыткой скрытой эмиссии?».

По мнению политика, еще более нелогичными в условиях кризиса являются предложения к законопроекту «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. «В то время, когда весь мир думает о том, как уменьшить налоговую нагрузку для малого бизнеса, наше правительство делает все наоборот. Фактически оно предлагает еще один «скрытый налог», который спровоцирует уход «в тень» и новую волну безработицы», - подчеркнул лидер "Единого центра".

И.КРИЛЬ считает, что «антикризисные законопроекты нужны. Но без лоббизма и мошенничества». «Правительственные чиновники должны срочно доработать законопроекты, чтобы уже на этой неделе парламент смог принять реальные антикризисные предложения правительства», - подчеркнул И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, Верховная Рада Украины опять не включила в свою повестку дня законопроекты, касающиеся сотрудничества с Международным валютным фондом.

За включение данных законопроектов в повестку дня голосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, но фракция НУ-НС голосовала лишь частично, поэтому голосов не хватило.

В частности, не были включены к рассмотрению законопроекты: «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины); «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения» и «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам).

Как объяснил народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО, депутаты от группы «За Украину», которая входит в состав фракции НУ-НС, не голосовали за внесение в повестку дня этих законопроектов, поскольку они несут угрозу для определенных секторов экономики.