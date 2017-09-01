В МИД Беларуси отреагировали на усиление Украиной контроля за въездом иностранцев

В Министерстве иностранных дел Беларуси ожидают, что Украина заблаговременно предоставит информацию об усилении контроля за въездом иностранцев в страну.

Об этом говорится в заявлении начальника управления информации – пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, обнародованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

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«Мы отслеживаем дискуссию и принимаемые украинской стороной решения по вопросам въезда иностранцев. На данный момент официально украинские партнеры нам ни о чем не сообщали. Но мы исходим из того, что соответствующая информация поступит заблаговременно. Обмен такой информацией предусмотрен двусторонним соглашением о безвизовых поездках», - сказал представитель МИД Беларуси.

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«Пока из опубликованных в СМИ сообщений следует, что государственным органам Украины отводятся 2-3 месячные сроки на выработку соответствующих механизмов. Ждем официального уведомления и, при необходимости, будем обсуждать с украинской стороной вопросы, чтобы избежать возникновения проблем у граждан двух стран при пересечении нашей общей границы», - добавил Мирончик.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Петр Порошенко подписал указ №256/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 июля «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории страны».