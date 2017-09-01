Вывод российских военных из Приднестровья инициируют те, кто хочет войны РФ с Украиной и Молдовой - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что вывод российских военных из Приднестровья инициируют те, кто хочет войны РФ с Украиной и Молдовой. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал в ходе общения со студентами МГИМО.

«Я не думаю, что можно предрекать войну. Никто этого не хочет, кроме тех, кто водил рукой представителей молдавского правительства, когда они писали ноту о необходимости вывести наших военнослужащих из Приднестровья. Те, кто это подсказал молдавскому правительству, они хотят войны между нами и Украиной, между нами и Молдовой», - считает Лавров.

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По словам Лаврова, те люди, которые подсказывают Молдове такие действия, «тормозят работу формата 5+2». «Им не нужно урегулирование, им нужно что-то сделать неприятное для РФ, подсунуть очередную какую-нибудь кризисную ситуацию», - уверен Лавров. По его словам, это «линия на сдерживание России».

Как заявил Лавров, российские военнослужащие находятся в Приднестровье на основе соглашений, заключенных вскоре после того, как горячую фазу конфликта в начале 90-х годов «удалось погасить благодаря российской армии».

Он подчеркнул, что российские военнослужащие уйдут, «как только будут созданы условия».

Как сообщал УНИАН, 24 августа председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз заявила, что Украина поддержит Молдову в вопросе вывода российских войск из Приднестровья.

«Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для нахождения на молдавской территории. В очередной раз подчеркиваю, мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ было полностью выведено из Молдовы», - сказала Фриз.

Она добавила, что Украина приветствует заявление представителя Молдовы при ООН Виктора Морару о рассмотрении на 72-й сессии Генеральной ассамблеи вопроса о выводе российских военных из Приднестровья.

По словам Фриз, Украина готова обеспечить полную поддержку молдавским партнерам.

В июле парламент Молдовы принял заявление с требованием вывести российские войска с территории страны.

В начале мая Конституционный суд Молдовы признал, что нахождение российских вооруженных сил на территории Приднестровья противоречит нейтралитету.

Россия оккупировала часть Молдовы 25 лет назад.