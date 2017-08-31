В Днепре чиновникам запретили посещать линейки в День знаний

Накануне Дня знаний мэр Днепра Борис Филатов поручил подготовить распоряжение о запрете чиновникам посещать торжественные мероприятия в школах 1 сентября.

«Исключение только для тех, кто ведет в школу своих детей как частное лицо. Директорам школ запретить принимать депутатов-популистов и угождать им. Хватит пиариться. Работать идите», – написал Борис Филатов на своей странице в соцсети.

Соответствующее распоряжение было подписано 31 августа.

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Напомним, перед началом учебного года в соцсетях родители все чаще просят чиновников и депутатов не приходить на школьный праздник.