В Еврокомиссии прокомментировали выдворение из Украины российской журналистки

В Европейской комиссии ожидают от Киева соблюдения демократических стандартов при принятии решений о запрете на въезд и выдворении некоторых иностранных журналистов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич заявила, комментируя факты недопуска в Украину двух испанских журналистов и выдворения из страны российской журналистки.

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"Когда речь идет о случае с российским журналистом, я хочу подчеркнуть, что защита национальной безопасности и граждан должна быть обеспечена без нарушений основных прав и свобод, включая европейскую Конвенцию по правам человека, и любые подобные решения должны приниматься осторожно, с соблюдением права на свободу выражения. Мы ожидаем, что украинские власти воздержатся от применения чрезмерных ограничений в вопросе свободной подачи СМИ информации", - сказала она.

Косьянчич не прокомментировала ситуацию с испанскими журналистами, объяснив, что в ЕК пока ожидают соответствующую информацию.

Как сообщал УНИАН, 25 августа СБУ отказала во въезде двум испанским журналистам Антонио Памплеге и Мануэлю Анхель Састру и на три года запретила им въезд в страну за "деятельность, направленную против национальных интересов Украины".

30 августа в СБУ заявили о выдворении журналистки российского пропагандистского «Первого канала» Анны Курбатовой и сообщили об установлении ей запрета на въезд в Украину на три года. Такое решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.