В ОБСЕ призвали Украину отказаться от практики выдворения иностранных журналистов

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Украину отказаться от практики выдворения иностранных журналистов.

Об этом говорится в письме представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.

"Выдворение журналистов или отказ им во въезде в Украину - это тревожные и чрезмерные меры, особенно, когда эти меры лишены прозрачности и надлежащего механизма апелляции", - отмечает Дезир.

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Он добавил, что страны-участницы ОБСЕ обязались улучшать условия, в которых журналисты из одной страны - члена организации выполняют свои профессиональные обязанности на территории другой страны.

Также сказано, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ ранее уже обращался к украинской власти по поводу подобных инцидентов с участием журналистов, работающих на российскую государственную телерадиокомпанию.

В частности, он напомнил, что 14 августа СБУ задержала и депортировала Тамару Нерсесян, которая была обвинена в причинении вреда национальным интересам Украины. Ей был запрещен въезд в Украину на три года.

Кроме того, отмечается, что 26 июля сотрудники СБУ депортировали журналистку телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Марию Князеву.

Дезир также отметил, что 25 августа СБУ отказала во въезде двум испанским журналистам Антонио Памплеге и Мануэлю Анхель Састру и на три года запретили им въезд в страну, как сообщают, за "деятельность, направленную против национальных интересов Украины".

Дезир призвал органы украинской власти воздержаться от введения чрезмерных ограничений по работе иностранных журналистов, которые могут нарушить обязательства страны в рамках ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 августа, в СБУ заявили о выдворении журналистки российского пропагандистского «Первого канала» Анны Курбатовой и сообщили об установлении ей запрета на въезд в Украину на три года.

Такое решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.