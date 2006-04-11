Участники переговоров могут отказаться от коалиции

Если одна из сторон коалиции нарушает программу или принципы принятия решений, то остальные участники освобождаются от обязательства входить в коалицию в дальнейшем. Об этом заявил руководитель избирательной кампании блока "Наша Украина", председатель совета партии "Народный Союз "Наша Украина" Роман Безсмертный в прямом эфире телеканала «1+1».

Отвечая на вопрос, как участники будущей коалиции планируют преодолевать противоречия во взглядах на решение острых вопросов, Безсмертный сказал: "Вы знаете, я всегда наблюдал за дискуссиями Сергея Анатолиевича (Терехина - ред.) и Александра Петровича (Баранивского - ред.) в предыдущем составе правительства. Это была песня, когда, например, это касалось вступления Украины в ВТО. А что касается этой проблемы, то я просто хочу напомнить Сергею Анатолиевичу и всем участникам коалиции, как только маленькие-маленькие наступят на мозоль, то наименьшая фракция говорит "аривидерчи". Летит правительство, коалиция - и переформатирование. Поэтому я был бы очень осторожным в высказываниях о том, что там 53%. Дело в том, что да, можно разрубить Гордиев узел, но необходимо иметь в виду, что когда рубанешь, то ты и веревку разрубишь и коалиции после этого просто не будет. Поэтому не надо спешить с такими громкими заявлениями", передает «ЛИГА».

Безсмертный считает, что, скорее всего, решения в коалиции будет приниматься консенсусом. "Если хотя бы один раз кто-то попробует большинством передавить политическую позицию своего союзника, то на второй день такой коалиции не будет. Поэтому мы и говорим, что необходимо работать над программой и принципами, процедурой принятия решений", - заявил он.

Представитель "Нашей Украины" напомнил, что вчера была достигнута договоренность о доработке проекта коалиционного соглашения, но отказался назвать автора документа. "Мы сегодня договорились на встрече не рассказывать никому, кто автор документа. Я придерживаюсь такой позиции. Дело в том, что документ, тот который мы сегодня видели, он не может иметь сегодня авторства, так как он является миксом некоторых существующих на сегодняшний день документов. Более того, они носят авторский характер эти документы - скажем, программа Президента "10 шагов навстречу людям", которая интегрирована буква в букву, слово в слово в этот документ, несмотря на то, что 2/3 этой программы на данный момент выполнены. Но как можно сказать, что этот документ принадлежит или "Нашей Украине", или БЮТ, или СПУ? Это программа кандидата в президенты Виктора Ющенко", - подчеркнул Безсмертный.

Ранее ForUm сообщал, что 10 апреля на переговорах о создании коалиции было четко зафиксировано, что в процессе создания этой коалиции будут участвовать только три политических силы: «Наша Украина», БЮТ и СПУ. Об этом по итогам переговоров заявила лидер БЮТ Юлия Тимошенко.

«Мы взяли за основу проект коалиционного соглашения. Все мы согласились с тем, что берем два дня на то, чтобы проект коалиционного соглашения был доработан в наших штабах, и через два дня мы встретимся для того, чтобы это коалиционное соглашение обсудить в деталях с изменениями и дополнениями», - сказала Тимошенко.

Кроме того, она сообщила, что, в первую очередь, вопросами уточнения проекта коалиционного соглашения от всех трех политических сил будут заниматься Иосиф Винский, Роман Зварыч и Александр Турчинов. «Я абсолютно уверена, что все наши коалиционные переговоры закончатся подписанием коалиционного соглашения, которое будет устраивать все стороны», - добавила Юлия Тимошенко.

В свою очередь, лидер СПУ Александр Мороз попросил извинения у присутствующих и, не ответив ни на один вопрос журналистов, ушел «на встречу с послами». Он отметил, что Безсмертный и Тимошенко сами ответят на вопросы журналистов.

Кроме того, представитель «Нашей Украины» Роман Безсмертный отметил, что в принятом сегодня документе предусмотрены основные принципы программы деятельности, ее регламента и принципы распределения ответственности. «Таким образом, каждая из сторон может внести в этот материал свою часть предложений, а потом на общей встрече принять окончательное решение», - сказал он.

«ForUm»