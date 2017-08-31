Разыскиваемого ГПУ вице-мэра Кривого Рога уволили, но "по-человечески" оставили в составе исполкома

Криворожский горсовет одобрил заявление (от 14 августа) об увольнении по собственному желанию первого заместителя Криворожского городского головы Евгения Удода, который сейчас скрывается от следствия, сообщает Krivbass.city.

30 августа состоялась очередная сессия городского совета. Как рассказал городской глава Юрий Вилкул, Удод написал прошение о своём уходе и прислал его по почте. Потому мэр Кривого Рога просил депутатов поддержать заявление Евгения Удода. В то же время Вилкул посчитал нужным оставить бывшего вице-мэра в составе исполкома, однако без какой-либо занимаемой должности.

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"За время своего отсутствия он не получил ни одной копейки. Я считаю, что пока нет доказательств, обвинять человека нельзя. Чисто по-человечески, мы должны его оставить в качестве члена исполкома", – заявил Вилкул.

Часть депутатов выступали за то, чтобы не оставлять Удода в составе исполкома. Но в итоге предложение Вилкула поддержали 34 депутата из 54.

Как сообщал УНИАН, 21 июля генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Удод находится в государственном розыске. По словам Луценко, Удода объявят и в международный розыск. "Могу четко заявить, что у нас достаточно доказательств для его задержания", - сказал Луценко.

Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов со стороны представителей органов исполнительной власти горсовета.

По данным прокуратуры, в течение 2016 чиновники Криворожского горсовета заключали договоры о выполнении работ и услуг за бюджетные средства (на сумму более 200 млн грн), часть которых с целью дальнейшей реализации перечислялась ряду фиктивных предприятий, которые, в свою очередь, безосновательно формировали налоговый кредит; в дальнейшем полученные таким образом денежные средства распределялись между должностными лицами органов исполнительной власти горсовета.

В рамках расследования проверяется возможная причастность к совершению хищений городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, его первого заместителя Евгения Удода, заместителя Александра Катриченко, других должностных лиц горсовета и ряда предприятий.