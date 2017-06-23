Заместителя мэра Кривого Рога объявили в розыск

Заместителя городского головы Кривого Рога Евгения Удода объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе официального сайта МВД Украины, Радио Свобода получило ее подтверждения у сотрудников полиции.

По информации полиции, данные о чиновнике были внесены в розыскную базу МВД после решения суда, который 16 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте чиновника.

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По данным МВД, Евгений Удод внесен в перечень лиц, скрывающихся от органов власти. Известно, что чиновник исчез 16 мая этого года на территории Волынской области. Также указаны статьи, которые ему инкриминируются, – 191, 129, 255 Уголовного Кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, угроза убийством, создание преступной организации).

По официальным данным мэрии, по состоянию на 19 мая Евгений Удод находился в отпуске. Информацию о текущей ситуации в горсовете в четверг журналистам предоставить отказались.

Ранее в областной прокуратуре сообщали, что «несмотря на то, что некоторые подозреваемые находятся за пределами Украины, решается вопрос об объявлении их в розыск».

Как сообщал УНИАН, 17 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что первому заместителю городского головы Кривого Рога Евгению Удоду силовики сообщили о подозрении.

Как отмечал Луценко, в Кривом Роге разоблачили преступную организацию из числа работников городского совета, которая разворовывала бюджетные средства, "контролировала" местные предприятия, учреждения и организации.

Преступная организация была создана должностными лицами Криворожского городского совета по предварительному сговору с отдельными физическими лицами, руководителями предприятий, учреждений, организаций, депутатами различных уровней.