Ющенко пригласил на Пасху Тимошенко, Литвина и Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приглашает все руководство государства вместе принять участие в Пасхальных мероприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

В частности, по ее словам, в ночь на воскресенье, 19 апреля, Президент примет участие в Пасхальных мероприятиях. В церемонии встречи Благодатного огня глава государства приглашает принять участие премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и членов правительства, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА и представителей парламентских политических сил, украинской интеллигенции и представителей всех православных конфессий.

И.ВАННИКОВА сообщила, что в Пасхальную ночь, по мнению главы государства, украинский политикум должен продемонстрировать способность к объединению и очищению.

В Софийском соборе глава государства передаст Благодатный огонь представителям церквей и делегациям областей Украины.

Также В.ЮЩЕНКО посетит пасхальные богослужения во Владимирском соборе, Храме Василия Великого на Львовской площади, Андреевской церкви и в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.