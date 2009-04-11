Ющенко призывает отдать дань уважения узникам фашистских лагерей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает соотечественников отдать дань заслуженного уважения людям, прошедшим через ад фашистских концлагерей.

Об этом говорится в обращении Президента Украины по случаю Всемирного дня освобождения узников фашистских лагерей.

“Вместе со всей мировой общественностью склонимся сегодня перед людьми, прошедшим через ад фашистских концлагерей, отдадим дань скорбной памяти всем погибшим мученической смертью в годы Второй мировой войны”, – призвал глава Украинского государства.

Он отметил, что “современному поколению трудно даже представить, что на территории оккупированных стран Европы и в самой Германии функционировали четырнадцать тысяч «фабрик смерти», где в нечеловеческих условиях содержались восемнадцать миллионов человек, одиннадцать миллионов из которых были зверски уничтожены”.

“С каждым днем становится все меньше людей, переживших те страшные времена, и которым выпала трагическая судьба испытать после войны новые издевательства уже на родной земле, - подчеркивается дальше в обращении. – Бывшим военнопленным, «восточным рабочим» пришлось пройти через атмосферу недоверия, подозрительности и новые круги ада в советских лагерях”.

В.ЮЩЕНКО заметил, что “вскоре мы будем отмечать День Победы”. “Победу, одержанную ценой миллионов жизней украинцев. Отдадим заслуженную дань уважения стражденному поколению наших дедов и родителей, пережившему войны, голодоморы, сталинские репрессии и фашистские концлагеря. Их уничтожали, унижали, но не сломили. Проявим повседневное внимание, тепло и заботу к тем героям и мученикам, которые живут рядом с нами. Не забываем, что они болью и кровью завоевывали нашу свободу”, – подчеркнул Президент Украины.

Он пожелал ветеранам доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия.