США обещают не договариваться с Россией "над головами украинцев или за спинами европейцев"

Вашингтон поддерживает переговорный процесс в "нормандском формате", но не имеет намерений становиться его частью или возглавлять его, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в разговоре с "Немецкой волной".

Читайте такжеОтношения между США и Россией зависят от разрешения кризиса на Донбассе – ВолкерВолкер уверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельного соглашения с Россией относительно решения вооруженного конфликта на Донбассе, не подключая к процессу официальный Киев и европейские страны. "Этого совершенно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакого отдельного соглашения над головами украинцев или за спинами европейцев", - сказал Волкер.

Он сообщил, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась на прошлой неделе в Минске, он находился в тесном контакте по украинскому вопросу с представителями Германии и Франции. "США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем переговорный процесс в "нормандском формате". Мы не имеем намерений становиться его частью или возглавлять его", - заверил он.

Дипломат также подчеркнул, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации президента США Дональд Трампа. "Она является важной. Есть много других вещей в двусторонних отношениях США и России которые являются важными. [...] Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина также является важной", - отметил Волкер. По его словам, Вашингтон будет считать политику по Украине успешной, если будет восстановлена ее территориальная целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Курт Волкер провел в Минске встречу за закрытыми дверями с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Во время этой встречи, которая была посвящена украинскому вопросу, стороны, в частности, договорились снова встретиться через несколько недель.