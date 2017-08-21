Сурков рассказал, о чем договорились со спецпредставителем США в Минске

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером продолжить совместную работу по украинским вопросам, передает kommersant.ru.

Читайте такжеВ Минске завершилась встреча "серого кардинала" Кремля и спецпредставителя США по Украине«Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию, - сказал он по итогам встречи.— Приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации».

Это первые переговоры между кураторами украинского направления в Кремле и в новой президентской администрации США. Представитель Вашингтона уже посещал Киев и прифронтовые города Украины в начале июля.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, курирующим ведение переговоров по ситуации в Украине.

23-24 июля Волкер побывал в Украине, в частности, посетил Авдеевку и Краматорск, где заявил, что на Донбассе не замороженный конфликт, а «горячая война».

При администрации бывшего президента США Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд.