Нужно вывести российские войска с Донбасса - спецпредставитель США

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью российскому телеканалу "Дождь" заявил о необходимости выведения российских войск с территории ОРДЛО.

"Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска, в Донецкой и Луганской областях. Там есть военная техника и оборудование. Проблема в том, что присутствие там военной техники создает конфликт. Согласно официальным докладам ОБСЕ, большинство нарушений режима прекращения огня идет именно от российской стороны. Не все, но большая часть. Интерес России дестабилизирует обстановку", - сказал Волкер.

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Он отметил, что Россия признает необходимость вернуть Украине оккупированные сейчас территории ОРДЛО согласно Минским договоренностям.

"Для того, чтобы это произошло, нужно вывести оттуда российские войска и обеспечить людям безопасность, чтобы они чувствовать себя уверенно. Если сейчас они чувствуют себя уязвимыми, это именно то, над чем мы должны работать", - заявил спецпредставитель США.

Волкер отметил, что большое значение имеет аспект безопасности, а также политический аспект, и на данный момент Минский процесс не решает эту проблему.

Как сообщал УНИАН, Волкер 21 августа в Минске провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По результатам встречи Сурков заявил, что Волкер предложил "свежие идеи и новаторские подходы к их реализации» в рамках Минского процесса.

Бывший посол США в НАТО Волкер был назначен 7 июля специальным представителем, курирующим ведение переговоров относительно ситуации в Украине.