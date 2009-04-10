Тимошенко после встречи с Путиным поедет в Польшу

16:08, 10 апреля 2009
Политика
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Программа визита согласовывается

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует посетить Польшу 29-30 апреля.

Об этом сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Варшаве.

В посольстве отметили, что окончательная программа визита украинского премьера согласовывается.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что Ю.ТИМОШЕНКО посетит Польшу в первой декаде апреля.

Сегодня премьер заявила, что  планирует встретиться с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в третьей декаде апреля.

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