Тимошенко после встречи с Путиным поедет в Польшу
16:08, 10 апреля 2009Политика
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Программа визита согласовывается
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует посетить Польшу 29-30 апреля.
Об этом сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Варшаве.
В посольстве отметили, что окончательная программа визита украинского премьера согласовывается.
Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что Ю.ТИМОШЕНКО посетит Польшу в первой декаде апреля.
Сегодня премьер заявила, что планирует встретиться с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в третьей декаде апреля.
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