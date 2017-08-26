Украина стала на путь коренных преобразований - президент
Порошенко отметил, что наступление на коррупцию, реформа правосудия, макроэкономическая стабилизация и рост экономики - первоочередные приоритеты для обеспечения достойной жизни украинцев.
Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина стала на путь коренных преобразований.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев сегодня в Киеве.
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"Украина стала на путь коренных преобразований. Наступление на коррупцию, реформа правосудия, макроэкономическая стабилизация и рост экономики - первоочередные приоритеты для обеспечения достойной жизни украинских граждан", - заявил он.
"Мы выдержали все удары врага, мы удержались на ногах. У нас есть основания уверенно смотреть в будущее", - добавил президент.
"А самое главное - мы наконец избавляемся того, что Евгений Маланюк называл "проклятием всегда априорной и тотальной капитуляции, капитуляцией еще перед боем", капитуляции еще до начала войны. Наконец Украина продемонстрировала способность побеждать", - отметил он.