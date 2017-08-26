Украина стала на путь коренных преобразований - президент

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина стала на путь коренных преобразований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев сегодня в Киеве.

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"Украина стала на путь коренных преобразований. Наступление на коррупцию, реформа правосудия, макроэкономическая стабилизация и рост экономики - первоочередные приоритеты для обеспечения достойной жизни украинских граждан", - заявил он.

"Мы выдержали все удары врага, мы удержались на ногах. У нас есть основания уверенно смотреть в будущее", - добавил президент.

"А самое главное - мы наконец избавляемся того, что Евгений Маланюк называл "проклятием всегда априорной и тотальной капитуляции, капитуляцией еще перед боем", капитуляции еще до начала войны. Наконец Украина продемонстрировала способность побеждать", - отметил он.