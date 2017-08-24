Украина несет основное бремя защиты Европы от "варварского нашествия" - министр обороны Польши

Министр обороны Республики Польша Антони Мацеревич заявляет, что Украина несет основную тяжесть борьбы и защиты Европы от «варварского нашествия». Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мацеревич заявил журналистам по результатам визита в Украину.

По его словам, во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком обсуждались вопросы сотрудничества в военно-оборонной сфере.

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«И мы решили создать совместный организационный комитет, который наши политические решения будет переносить в практическую плоскость», - отметил министр.

«Хотел бы еще раз поблагодарить за это знаменательное событие, которое произошло сегодня, и поблагодарить Украину за то, что она берет на себя сегодня основную тяжесть борьбы и защиты от этого варварской нашествия, ведь именно Украина берет на себя основную задачу по защите Европы», - подчеркнул министр обороны Польши.

Как сообщал УНИАН, подразделения ВСУ впервые примут участие в военных учениях стран "Вышеградской четверки". Такая договоренность была достигнута между президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Польши Антони Мацеревичем.