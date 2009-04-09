Ющенко разговаривает с Алиевым тет-а-тет

В Баку в Президентском Дворце состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в церемонии также приняли участие супруги Президентов.

Военный оркестр исполнил Государственные гимны Украины и Азербайджана. Президенты обошли строй воинов Почетного караула. После этого состоялось представление официальных делегаций двух государств.

После завершения церемонии началась встреча В.ЮЩЕНКО и И.АЛИЕВА в формате «с глазу на глаз».

В составе украинской официальной делегации – в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.