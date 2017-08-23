Чубаров: не может быть сомнений, что вскоре флаг Украины и крымскотатарский флаг снова будут развеваться в Крыму

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров убежден, что вскоре Государственный флаг Украины и крымскотатарский национальный флаг снова будут подняты в Крыму.

Читайте такжеЧубаров отреагировал на скандальные заявления немецких политиков "сначала Донбасс, потом - Крым"Об этом Чубаров написал в поздравлении на странице в Facebook от имени Меджлиса крымскотатарского народа, адресованном гражданам Украины по случаю Дня Государственного флага Украины.

Он отметил, что «страшные испытания последних лет, привнесенные военным вторжением России на территорию Украины, потерями тысяч человеческих жизней, ежедневными репрессиями и преследованием крымских татар и украинцев во временно оккупированном Крыму, объединили всех нас, граждан Украины разных вероисповеданий и национальностей, в единую украинскую политическую нацию».

«Не может быть никаких сомнений в том, что вскоре Государственный флаг Украины и крымскотатарский национальный Флаг снова будут развеваться над освобожденным от российских оккупантов Крымом», - говорится в поздравлении Чубарова, которое он закончил словами «Слава Украине!»