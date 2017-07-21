"Военный форпост": Чубаров рассказал, как Россия использует Крым против НАТО
09:08, 21 июля 2017Политика
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Россия специально захватывала полуостров, чтобы использовать его как один из эффективных инструментов, с помощью которого Кремль будет ставить условия не только Украине, а и всему миру.
Иллюстрация / REUTERS
Россия будет продолжать милитаризацию аннексированного Крыма, чтобы сделать из него военный форпост.
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Об этом в эфире "5 канала" заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Он отметил, что Россия специально захватывала полуостров, чтобы использовать его как один из эффективных инструментов, с помощью которого Кремль будет ставить условия не только Украине, а и всему миру.
"И это южный фланг НАТО, и они будут развивать эту территорию (как милитаризованный регион), пока будут контролировать, только как военный форпост", - подчеркнул Чубаров.
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