Дом общественного активиста Рицка обыскали из-за заявления Лапина (видео)

Частный дом луцкого общественного активиста, бывшего бойца "Айдара", руководителя волынского отделения «Общественно-политической платформы Надежды Савченко» Игоря Рицка сегодня утром обыскали правоохранители. Основанием для обыска стало заявление нардепа Игоря Лапина. Об этом Информационному агентству "Волынские Новости" стало известно из собственных источников.

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Как стало известно, обыски начались около 6.30 и продолжались до 10 часов утра. Обыск проводили сотрудники департамента уголовного розыска по постановлению суда от 10 августа на основе заявления Игоря Лапина за якобы разглашение конфиденциальной информации Рицком.

Отмечается, что в результате, так сказать, следственных действий правоохранители изъяли патроны, компьютерную технику и мобильный телефон Игоря Рицка.

Из собственных источников ИА Волынские Новости стало известно, что атошнику Игорю Рицку инкриминируют раскрытие конфиденциальной информации. В частности, речь идет о публикациях, в которых Рицко указал перечень приобретенных Лапиным квартир с адресами и его многочисленные дорогостоящие автомобили.

Кроме того, пресс-секретарь общественного формирования «Стражи порядка» Александр Волянюк подчеркнул, что, несмотря на заявления в СМИ, Игорь Рицко не является членом ГФ «Стражи порядка».

Заметим, в свое время экс-заместитель командира батальона «Айдар» Игорь Рицко, псевдо "Алмаз", опубликовал разоблачительную информацию о малоизвестной деятельности Лапина. Так, до получения депутатского мандата Игорь Лапин, известный по кличке "Бакс", зарабатывал на подкупе судей, контрабанде спирта и сигарет, легализации авто, сделках с лесом и янтарем. Кроме того, со слов Рицка, на нардепа Лапина, который грабил дома, угонял автомобили из охваченных войной городов даже есть уголовное дело в Северодонецке.

Очевидно, именно такая разоблачительная информация Игоря Рицка, который в свое время служил вместе с Лапиным в батальоне "Айдар", и заставила нардепа давить на него.