Беларусь пригласила Украину и ряд других стран наблюдать за учениями "Запад-2017"

Министерство обороны Беларуси пригласило Украину и еще несколько государств направить наблюдателей на совместные российско-белорусские учения «Запад-2017», которые должны состояться на белорусской территории 14-20 сентября.

Как говорится в сообщении, приглашены наблюдатели из семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Норвегии, передает Радио Свобода.

По сообщению министерства, приглашение отправлено в соответствии с так называемым Венским документом от 2011 года, который требует уведомлять другую сторону об учениях с участием более 9 тысяч человек и обеспечивать обязательную инспекцию другой стороны при учениях с участием более 13 тысяч человек. Россия и Беларусь заявляют, что в нынешних учениях примет участие 12 тысяч 700 военнослужащих.

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Страны-соседи Беларуси, среди них государства Балтии и Украина, опасаются, что Россия может использовать учения «Запад-2017» для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО, и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину.

В частности, по оценкам правительства Литвы, Москва может привлечь к этим учениям значительно больше своих войск, чем заявлено, – возможно, до ста тысяч. Россия отрицает такие планы.