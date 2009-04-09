Жители Абхазии получили разрешение на иммиграцию в Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменения в Закон Украины “Об иммиграции”.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 19 марта.

Данным законом предусмотрено считать имеющими разрешение на иммиграцию в Украину иностранцев и лиц без гражданства, которые вынуждены были покинуть постоянное место жительства в Автономной республике Абхазия (Грузия), прибыли в Украину, получили в установленном порядке временную справку и прожили в Украине не менее пяти лет, а также их совершеннолетних детей, которые прибыли в Украину вместе с ними до достижения совершеннолетия, и обратились с заявлением о выдаче им вида на постоянное жительство в Украине.