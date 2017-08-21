Порошенко назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях
21:40, 21 августа 2017Политика
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Александр Куць возглавит Главное управление СБУ в областях, где идет война.
Порошенко назначил руководителя СБУ в областях, где продолжается война / фото УНИАН
Президент Петр Порошенко уволил Александра Куця с должности начальника Главного управления (ГУ) Службы безопасности Украины в Донецкой области и назначил начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Читайте такжеПорошенко назначил постпредом президента в Крыму Бабина вместо ПоповичСоответствующий указ Порошенко от 21 августа обнародован на сайте главы государства.
С марта 2015 года Александр Куць возглавлял управление СБУ в Донецкой области. Под люстрацию он не попал.
Луганское управление СБУ 25 марта 2015 года возглавлял Олег Козловский.
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