Порошенко назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях

Президент Петр Порошенко уволил Александра Куця с должности начальника Главного управления (ГУ) Службы безопасности Украины в Донецкой области и назначил начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеПорошенко назначил постпредом президента в Крыму Бабина вместо ПоповичСоответствующий указ Порошенко от 21 августа обнародован на сайте главы государства.

С марта 2015 года Александр Куць возглавлял управление СБУ в Донецкой области. Под люстрацию он не попал.

Луганское управление СБУ 25 марта 2015 года возглавлял Олег Козловский.