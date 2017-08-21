Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы Добкина на меру пресечения

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы народного депутата Украины Михаила Добкина, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству, на решение Печерского суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как передает корреспондент УНИАН, Добкин и его защитник просят суд отменить решение первой инстанции и избрать меру пресечения - личное обязательство.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

15 июля суд постановил арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. Залог за Добкина внесли сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников и народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.