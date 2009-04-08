Королевская предлагает метод кнута и пряника

Председатель парламентского комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ выступает за возврат в Украину денежных средств из оффшорных зон.

Об этом она заявила 7 апреля во время прямого эфира в программе «Шустер Live».

По ее словам, влияние решений G20 на Украину является позитивным. «То, что мы начали бороться с «налоговым раем», создаст перспективы для возврата в Украину денег из офшоров», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также напомнила, что, по данным Нацбанка, в январе из Украины было выведено за границу 2,4 млрд. долл., в феврале – около 1 млрд. долл. По ее мнению, сегодня необходимо создать стимулы, которые бы позволили вернуть деньги в страну. В то же время Н.КОРОЛЕВСКАЯ отмечает, что пока нет такого органа, который бы создал данные условия, поскольку вопрос оффшорных зон – это, в первую очередь, вопрос банковской тайны. Данные стимулы, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, должны предусматривать прозрачную банковскую систему и снижение налогового давления.

Вместе с тем, депутат отметила, что амнистия капиталов сегодня для Украины является очень спорным вопросом, особенно во время кризиса, поскольку лишь немногие страны смогли успешно ее провести. «Тут должен действовать метод кнута и пряника», - говорит она.

Депутат выступает за пересмотр Украиной условий сотрудничества со странами-оффшорными зонами. «Дивиденды от инвестиций с Кипра не облагаются налогом. Всем об этом известно», - напомнила она.

«Два раза Верховная Рада по представлению Кабинета Министров рассматривала закон об изменении условий работы с оффшорными зонами. Первый раз против этого закона выступили коммунисты, второй раз – Партия регионов, - говорит депутат. - Все понимают, как уходят из страны деньги, и что нужен новый договор, но пока у Верховной Рады не хватает силы изменить сотрудничество Украины с оффшорными зонами».