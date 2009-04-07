Украина может получить столько денег, на сколько представит проектов

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ считает, что в рамках “Восточного партнерства” Украина сможет получить столько денег, на сколько представит проектов.

Об этом он заявил сегодня в Праге в интервью радио “Свобода”.

«Мы пришли к единой точке зрения, что, прежде всего, должен идти конкретный проект, а под этот проект будет европейская сторона выделять средства. Эти средства могут выделяться из разных источников - и сегодня об этом нам сказали - как непосредственно из бюджета Европейской комиссии, так и из так называемого добровольного фонда, из которого будут перечислять средства на конкретные проекты потенциальные страны-доноры», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ, который в Праге принимал участие в подготовке саммита “Восточного партнерства”, запланированного на 7 мая.

Он также отметил, что среди стран-доноров, которые могут финансировать отдельные проекты, могут также быть страны, которые не являются членами ЕС, например, США или Япония.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) окончательно утвердил программу “Восточное партнерство”, направленную на усиление отношений со странами – восточными соседями ЕС. В целом на реализацию программы на период с 2009 по 2013 годы выделено 600 млн. евро для всех шести стран, которые подпадут под действие этой программы: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.