Захарова: Украина припишет Майдан руке Кремля

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что в будущем Украина также обвинит Россию в организации второго Майдана. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

«Могу поспорить: пройдет не так много времени, и киевский режим обвинит РФ знаете в чем? В том, что второй Майдан был организован РФ», - сказала Захарова, комментируя якобы обвинения России со стороны властей Украины в передаче ракетных технологий КНДР.

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«Не смейтесь, это смешно сейчас, но так будет. Вот увидите, и что вся нынешняя власть в Киеве, и все те, кто пришел к власти в 2013-2014 годах и совершил конституционный переворот в этой стране – тоже за ними стоит Россия», - добавила она.

«И Майдан будет приписан руке Кремля, вот увидите. Произойдет это, когда вся ситуация дойдет до своего апогея, когда уже нечем будет удивлять собственное население, когда закончатся ресурсы, на которых сейчас более-менее поддерживается ситуация. Вот тогда будет в очередной раз найден глобальный враг», - считает она.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 августа, в Министерстве информационной политики Украины предложили привлечь спецслужбы США с целью выяснения любых связей с Российской Федерацией эксперта Майкла Эллемана, который рассказал журналистам американского издания The New York Times о якобы поставках Украиной ракетных двигателей Корейской Народно-Демократической Республике.

14 августа The New York Times разместил публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского предприятия. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, участвовал в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет.

На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

По информации Государственного космического агентства, технологии производства двигателей для боевых ракет и сами изделия не могли попасть с территории Украины в Северную Корею, поскольку Украина строго соблюдает международное законодательство по ограничению распространения военных ракетных технологий.

Президент Украины Петр Порошенко поручил секретарю СНБО Александру Турчинову вместе с компетентными органами провести расследование в связи с распространенной The New York Times информацией.