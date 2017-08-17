САП обвиняет адвокатов Розенблата в попытке затянуть судебный процесс

Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет адвокатов народного депутата Борислава Розенблата в попытке затянуть судебный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.

В частности, он сказал, что со стороны адвокатов наблюдается "открытое желание затянуть любым образом, под любым основанием соответствующий процесс".

Также он назвал заявление стороны защиты Розенблата о пересмотре меры пресечения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами "новопридуманным обстоятельством".

"Говорить об описке в судебном решении как о вновь открывшемся обстоятельстве - я не знаю, чем нужно руководствоваться в своих мыслях и вообще для принятия такого решения", - сказал Кравченко.

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Прокурор САП пояснил, что "в суде первой инстанции, решением которого избрана мера пресечения, допущена описка в номере и серии паспорта, который необходимо сдать Розенблату для выполнения одного из обязательств и сдать все паспорта гражданина Украины и другие документы, которые дают право для выезда за границу".

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в добыче янтаря.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов. Установлена ​​вероятная причастность Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт").

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на их задержание и арест.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн ​​грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир.

Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, а именно - обязал Розенблата носить электронное устройство контроля, сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы, которые дают право въезда/выезда из Украины.

Мера пресечения действует до 12 сентября. Решение суда обжалованию не подлежит.