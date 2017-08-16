Турчинов после звонка пранкеров посоветовал директору "Южмаша" пользоваться средствами спецсвязи

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов посоветовал директору Единого ракетостроительного предприятия "Южный машиностроительный завод им. Макарова" Сергею Войту пользоваться средствами национального спецсвязи за попытки устроить провокацию российскими пранкерами. Об этом секретарь СНБО сообщил в социальной сети Facebook.

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"Что касается очередного грязного дела российских пранкеров, в этот раз в отношении руководителя «Южмаша», хочу сказать следующее. Это была еще одна неудачная попытка российских специалистов по организации провокаций скомпрометировать наше ракетостроительных предприятие", - заявил Турчинов.

"Что касается директора «Южмаша» С. Войта, - хочу ему посоветовать при обсуждении государственных вопросов всегда пользоваться средствами национальной спецсвязи, к которым не имеют доступа российские провокаторы", - отметил Турчинов.

Как говорится в сообщении на сайте «Южмаша», сегодня в эфире телеканала "Россия-24" был показан сюжет об очередном "розыгрыше" российских пранкеров.

"На этот раз пранкеры пытались разыграть генерального директора "Южмаша" Сергея Войта. Но ничего сенсационного и, тем более, скандального из уст руководителя «Южмаша» не прозвучало. Однако авторы сюжета попытались путем искажения слов Сергея Войта и размещения их в контексте рассуждений о скандале с северокорейскими ракетами создать впечатление, что, говоря о сотрудничестве КБ «Южное» и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР. Это не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Позже Турчинов обновил свое сообщение, посоветовав "всем украинским високопасадовцям при обсуждении государственных вопросов всегда пользоваться средствами национального спецсвязи, к которым не имеют доступа российские провокаторы".

Как сообщал УНИАН 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского предприятия. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, участвовал в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, размещала фото в российской форме.

В ответ на эту публикацию Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На "Южмаше" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Утром 15 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал провокацией сообщения СМИ о якобы поставках госпредприятием «Южмаш» ракетных двигателей Северной Корее. По информации Государственного космического агентства, технологии производства двигателей для боевых ракет и сами изделия не могли попасть с территории Украины в Северную Корею, поскольку Украина строго соблюдает международное законодательство по ограничению распространения военных ракетных технологий.

Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал эту информацию абсолютным фейком. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поручил провести расследование в связи с распространенной американским изданием информацией.