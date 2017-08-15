Эксперт NYT объяснил свои слова о причастности Украины к поставкам ракетных технологий КНДР

«Ракетный эксперт» Майкл Илман, на которого в своей статье о якобы украинских двигателях в баллистических ракетах КНДР ссылалось NYT, заявил, что не говорил в утвердительной форме о причастности украинской власти к поставке ракетных двигателей КНДР. Об этом он написал в Twitter.

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"Позвольте мне прояснить относительно источника поступления двигателей для межконтинентальных баллистических ракет КНДР: "Южное" – одно из нескольких возможных источников. В России есть и другие потенциалы", – написал он.

Let me be clear about DPRK's source of ICBM engine: Yuzhnoye is one of several possible sources, there are other potentials in Russia. 1/2 — Mike Elleman (@Elleman_IISS) August 14, 2017

«Я не верю, что украинская власть способствовала или знала, если бы двигатели были получены из Украины. Наоборот, Украина арестовала корейцев в 2012 году!», - добавил эксперт.

I don't believe Rus gov't condoned or knew, if the engines were sourced in Rus. To the contrary, Rus arrested North Koreans in 2012! 2/2 — Mike Elleman (@Elleman_IISS) August 14, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, так называемый эксперт NYT, на комментариях которого базировалась статья издания о якобы украинские двигатели в баллистических ракетах КНДР, Майкл Илман (Michael Elleman) шесть лет работал в РФ – с 1995 по 2001 годы. Об этом говорится официальной биографии «эксперта» на сайте «38 North».

В частности, Илман возглавлял программу, направленную на демонтаж устаревших ракет дальнего радиуса действия в РФ. «С 1995 по 2001 год он возглавил программу совместного уменьшения угрозы в России, направленную на демонтаж устаревших ракет дальнего радиуса действия», - говорится в сообщении.

Напомним, американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режима Северной Кореи.

Госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявило, что никогда не имело и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера. В Администрации президента считают провокацией сообщения СМИ о украинские двигатели для ракет КНДР.