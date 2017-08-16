Нардеп Мельничук рассказал об обстоятельствах стрельбы на Троещине

16:16, 16 августа 2017
Политика
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По его словам, он приехал к садику, поскольку получил информацию о рейдерском захвате помещения для инвалидов. А стрелял его охранник.

Мельничук рассказал кто стрелял во время инцидента \ УНИАН

Народный депутат Сергей Мельничук рассказал об обстоятельствах вчерашней стрельбы на столичной Троещине. Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы депутата, 15 августа в Деснянском районе столицы по ул. Сабурова, 16-а на Мельничука было совершено нападение.

Читайте такжеПрокуратура открыла уголовное дело по факту инцидента с участием нардепа МельничукаНа момент инцидента Мельничук исполнял свои депутатские обязанности по проверке обращения члена Украинского конгресса инвалидов Юрия Шеремета. «Герой Майдана сообщил, что происходит рейдерский захват помещения, в котором находится школа для детей-инвалидов с ограниченными возможностями «Славия», - заявил Мельничук и отметил, что выехал, чтобы выяснить обстоятельства.

Встретили Мельничука, говорится в сообщении, «люди, которые представились общественными активистами, а на самом деле, как оказалось впоследствии, охранниками фирмы «Донбасс». Именно они в количестве более 30 человек пытались выселить из помещения трех представителей школы - инвалидов, одна из женщин была на инвалидной коляске».

На просьбу Мельничука исполнительная служба никаких документов не предоставила, зато с помощью охранной компании начала вывозить мебель, принадлежащую школе. «Помещение внутри оказалось разгромленным», и, учитывая эту ситуацию, Мельничук вызвал полицию.

«Но «титушки», - отметил депутат, - с грязной руганью разбили заднее боковое стекло в автомобиле, запустили в салон газ, порезали шины и открыли стрельбу».

Человек, который был вместе с Мельничуком, пояснил он, является представителем государственной охраны, которая на протяжении последних 1,5 месяцев осуществляет его охрану в связи с предотвращением покушений на убийство. Поэтому, подчеркнул Мельничук, представитель госохраны вынужден был действовать в соответствии с инструкцией и возложенными на него должностными обязанностями.

Мельничук направил депутатское обращение в Министерство юстиции, КГГА, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру Украины для выяснения обстоятельств, имевших место.

Как пообещал депутат, сразу после получения ответов он даст развернутое интервью

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