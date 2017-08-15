Позорные маневры: Тимошенко удалила свой "ракетный" пост о КНДР, а ее партия заявила о хакерском взломе

Секретариат партии "Батькивщина" сообщил в соцсети, что страница политической силы подверглась взлому. Там опровергают информацию о публикации материалов, дискредитирующих Украину.

Читайте такжеТехнологии производства двигателей для ракет не могли попасть из Украины в КНДР – Госкосмос"На официальном сайте партии «ВО Батькивщина» не было обнародовано никакой позиции нашей команды относительно публикации в газете New York Times", отмечает политсила, и добавляет, что это провокация.

В своем сообщении партия отвергает любую возможность публикации дискредитирующих Украину материалов. "Официальная позиция партии «ВО Батькивщина» относительно намерений дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества очевидна: наше государство и наши государственные предприятия категорически не могли ничего поставлять в КНДР вопреки международным санкциям, особенно – товары военного назначения", -говорится в сообщении.