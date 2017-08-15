Генконструктор КБ "Южное" не исключает, что где-то могли сделать копию их двигателя

Генеральный конструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев прокомментировал информацию, изложенную в газете New York Times с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан с украинским ракетным заводом", как сообщает издание "Страна".

"Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Поэтому я не знаю, может быть где-то какие-то копии и удалось сделать", - сказал нам Александр Викторович.

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Генконструктор вспомнил об инциденте 2012 года, когда двух граждан КНДР приговорили к восьми годам за шпионаж на Южмаше. Александр Дегтярев заявил, что лично с этими людьми не общался. Помнит, что такая история имела место, но утечки ценной информации тогда не произошло.

Шумиху поднятую New York Times вокруг украинского ракетного гиганта Дегтярев назвал "выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя."

Ранее информацию американской газеты отрицали на "Южмаше" и в СНБО. "Страна" разбиралась, чем закончится для Украины очередной оружейный скандал.

Вчера глава СНБО Александр Турчинов увидел российский след в информации о поставках Украиной ракетных технологий Пхеньяну.