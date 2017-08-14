Заявления о поставке Украиной ракетных технологий КНДР основаны на показаниях связанного с РФ эксперта - МИП

Заявления о якобы поставках Украиной ракетных технологий Северной Корее (Корейской Народно-Демократической Республике) основываются на показаниях тесно связанного с Российской Федерацией эксперта. Об этом в социальной сети Facebook сообщил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

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"Интересно, что статья в вечно свободословному издании основывается в основном на словах одного эксперта ракетных технологий, который в 1995-2001 годах возглавлял программу сокращения ракетных вооружений в России", - написал Золотухин.

Также он считает, что это не может быть стечением обстоятельств.

"Получается, что большинство "западных экспертов", которые критикуют Украину, тем или иным образом были в прошлом связаны с Россией. Это еще не conspiracy theory (теория заговора - УНИАН), но по крайней мере - интересно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее американское издание The New York Times разместила публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

Госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявило, что никогда не имело и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

В Администрации президента считают провокацией сообщения СМИ об украинских двигателях для ракет КНДР.